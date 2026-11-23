

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه بابل در بازدید از مناطق عملیاتی سواحل جنوب کشور و دیدار با رزمندگان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، امنیت میهن اسلامی را بخاطر حضور رزمندگان به ویژه بسبجیان گردان‌های مختلف لشکر عملیاتی ۲۵کربلای مازندران در محور‌های ساحلی جنوب کشور دانست.



حجت الاسلام حسن روحانی افزود: به نیابت از همه مردم مازندران در مناطق عملیاتی سواحل جنوب کشور حضور یافتم و حامل پیام قدردانی از مقاومت خالصانه مجاهدان راه خدا هستم



او با اشاره به نیروی ایمانی و مقاومت رزمندگان اسلام ادامه داد: به واسطه همین روحیات و ویژگی رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی، دشمن جرئت عرض اندام در خاک میهن اسلامی را پیدا نمی‌کند.



وی غیرت، عشق و علاقه رزمندگان شمالی در پاسداری و حفاظت از خطوط ساحلی جنوب کشور را ستودنی برشمرد و ادامه داد: رزمندگان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در جبهه مقاومت اسلامی جنوب کشور مصداق آیه قرآن هستند که می‌فرماید مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند صادقانه وفا کردند



امام جمعه بابل با حضور در منطقه عملیاتی جنوب کشورعلاوه بر دیدار با رزمندگان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا و امام جمعه شهرستان بندرسیریک، از سواحل مکران استان هرمزگان بازدید و به شهدای دانش آموزی میناب ادای احترام کرد.