به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، با حضور اقشار مختلف مردم و به میزبانی آیت‌الله مظاهری، زعیم حوزه علمیه اصفهان، در مدرسه صدر بازار اصفهان برگزار شد.

آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، در این مراسم با گرامیداشت یاد و مقام علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، ایشان را از چهره‌های ممتاز و تأثیرگذار حوزه‌های علمیه دانست و گفت: این عالم ربانی همواره دغدغه دین و مسائل علمی و دینی را داشتند.

وی با اشاره به بیش از ۷۰ سال فعالیت علمی و دینی این مرجع عالیقدر افزود: آیت‌الله وحید خراسانی در حوزه‌های علمیه نجف، مشهد و به‌ویژه قم حضوری فعال و مستمر داشتند و شاگردان بسیاری را در مسیر اجتهاد و علوم دینی تربیت کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی این عالم برجسته افزود: آیت‌الله وحید خراسانی از زاهدانی بودند که برای خدا درس خواندند، برای خدا درس دادند و برای خدا عمل کردند و از بزرگان علم و فقه شیعه و طلایه‌داران حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفتند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین با اشاره به ارادت ویژه این مرجع عالیقدر به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آیت‌الله وحید خراسانی همواره پیرو مکتب اهل‌بیت (ع) بودند و ارادت خاصی به حضرت زهرا (س) داشتند.

وی تلاش برای احیای ایام فاطمیه و تعطیلی روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را از اقدامات ماندگار آیت‌الله وحید خراسانی برشمرد و افزود: ایشان شخصاً در ایام فاطمیه مجلس روضه برپا می‌کردند و حتی در دوران کهنسالی نیز با پای پیاده در مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) حضور می‌یافتند.

امام‌جمعه اصفهان با اشاره به آثار علمی و شاگردان برجای‌مانده از این مرجع عالیقدر خاطرنشان کرد: شاگردان دانشمند و مجتهد و همچنین آثار علمی متعدد در حوزه‌های مختلف علوم دینی، از یادگار‌های ارزشمند آیت‌الله وحید خراسانی است که می‌تواند چراغ راه علاقه‌مندان به معارف دینی باشد.

این مراسم به همت آیت‌الله مظاهری، زعیم حوزه علمیه اصفهان، در مدرسه صدر بازار اصفهان و با حضور جمعی از مردم ولایتمدار این شهر برگزار شد.