کارآفرین همدان با ایجاد یک کارگاه خیاطی و تولید پیراهن مردانه، علاوه بر ایجاد اشتغال بخشی از نیاز بازار‌های داخلی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان هنر دستان مردی که از پارچه کسب و کار می‌سازد. آقای بیگ محمدی یکی از بسیجیان شهر همدان با دریافت تسهیلات و مکانی از قرارگاه شهید هاشمی شهر همدان، یک کارگاه کوچک تولید پیراهن مردانه راه اندازی و از این طریق برای ۱۳ بانوی نیازمند شغل و سرپرست خانواده اشتغال ایجاد کرده است.

او می‌گوید: در ابتدا کار خود را با همسرش با یک چرخ خیاطی آغاز کرده‌اند و با تلاش و پشتکار، کارگاه خود را توسعه داده و با خرید ۱۸ چرخ خیاطی حالا به یک کارآفرین تبدیل شده است.

در کارگاه این کارآفرین بسیجی ماهانه ۴ هزار پیراهن مردانه تولید و روانه بازار می‌شود.