مراسم بزرگداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) با حضور امام جمعه، مسئولان و جمعی از مردم شهیدپرور بخش عقدا یزد برگزار شد و در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهید اسماعیل شاکری و شهید محمد معراج نظری تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) با حضور امام جمعه، مسئولان و جمعی از مردم شهیدپرور بخش عقدا شهرستان اردکان استان یزد برگزار شد و در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهید اسماعیل شاکری و شهید محمد معراج نظری تجلیل شد. این مراسم به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در مسجد امام جعفر صادق (ع) شهر عقدا برگزار شد.

در این آیین، پس از قرائت دعای پرفیض کمیل، حسین اعلایی سخنران مراسم، با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا، شناخت جریان‌های انحرافی و آگاهی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را از وظایف مهم مردم دانست.

وی همچنین بر ضرورت حفظ حضور و مشارکت مردم در تجمعات خیابانی و صحنه‌های دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مداحی و مرثیه‌سرایی در سوگ حضرت‌ام‌البنین (س) از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

در پایان نیز با هدف پاسداشت مقام والای شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، از خانواده شهید اسماعیل شاکری از شهدای جنگ دوازده‌روزه و خانواده شهید محمد معراج نظری شهید امنیت، تجلیل شد.