شهرستان ورامین با تولید سالانه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز، جایگاه نخست کشور را از خود به دست آورد و ۴۳ درصد از نیاز استان تهران را تأمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین در راستای تحقق برنامه‌های توسعه تولیدات دامی، موفق شد جایگاه برتر خود را در سطح ملی تثبیت کند.



تولید سالانه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز در این شهرستان، ورامین را در رتبه نخست تولید گوشت قرمز در سراسر کشور قرار داده است. این حجم از تولید باعث شده تا شهرستان ورامین به تنهایی ۴۳ درصد از نیاز استان تهران به گوشت قرمز را تأمین نماید.