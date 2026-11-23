جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲ مزرعه استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال با ۲۹ دستگاه ماینر در خرم‌آباد و الیگودرز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار فرهاد ابدال چگنی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک فرد در جنوب این شهر مطلع شدند که در منزل خود با ایجاد دیوار‌های کاذب و استتار، با ۱۶ دستگاه ماینر، مزرعه استخراج ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده بود.

وی افزود: در اقدامی دیگر ماموران پلیس آگاهی الیگودرز نیز با هماهنگی قضایی و حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، موفق به متوقف کردن فعالیت غیرقانونی یک واحد مرغداری شدند که با ایجاد مزرعه استخراج ارز دیجیتال، نسبت به سرقت منابع برق اقدام می‌کرد.

سردار ابدال چگنی ادامه داد: در این بازرسی ۱۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف شد که ارزش تجهیزات ضبط شده بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با تاکید بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند تا از سرقت منابع انرژی، ایجاد اختلال در توزیع برق و تضییع حقوق عمومی پیشگیری شود.