مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در سه سال اخیر ۱۶۰ طرح آبرسانی روستایی با مشارکت خیرین آبرسان در استان زنجان به ارزش ۳۱۰۰ میلیارد ریال اجرای شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی محمد نادرخانی گفت: امسال نیز ۱۵ طرح آبرسانی خیّر ساز بهره برداری و ۴۴ طرح دیگر نیز در اقصی نقاط استان در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در بین خیرین آبرسان استان زنجان «حاج اکبر ابراهیمی» با ۵۹ طرح آبرسانی و شرکت جی تی آی پارسیان با ۲۴ طرح آبرسانی، بیشترین مشارکت در امر آبرسانی به مردم را داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: در قالب طرح‌های مشارکتی با خیرین آبرسان تا کنون در مجموع ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۱۱۲ کیلومتر خط انتقال آب و بیش از دو هزار متر مکعب مخزن ذخیره سازی در روستا‌های استان اجرا شده است.

نادرخانی با اشاره به اولویت توسعه خدمات آبرسانی به ویژه در بخش روستایی تاکید کرد: مشارکت خیرین آبرسان در استان زنجان تاثیر بسزایی در تحقق این امر داشته است.

وی گفت: با مشارکت خیرین آبرسان در امر سقّایی و آبرسانی، مردم روستا‌ها نیز با همیاری خود در تسریع و اجرای پروژه‌ها نقش بی بدیلی آفریدند.