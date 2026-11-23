یاد و خاطره ۷۳ شهید والامقام زیلایی، با حضور پرشور مردم و مسئولان، در روستای بردپهن این بخش گرامی داشته شد.

یادواره شهدای مارگون و زیلایی در روستای بردپهن کهگیلویه و بویراحمد

یادواره شهدای مارگون و زیلایی در روستای بردپهن کهگیلویه و بویراحمد



حاضران با یادآوری رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان زیلایی در هشت سال دفاع مقدس، از فداکاری‌هایی گفتند که در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی رقم خورد.

مردم زیلایی همچنین در جنگ رمضان نیز یک شهید والامقام تقدیم کردند؛ شهیدی که نام و یادش در کنار دیگر شهدای این دیار، همواره در خاطر مردم زنده خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یادواره ۱۰۰ شهید گلگون کفن شهرستان مارگون و ۷۳ شهید والامقام زیلایی در روستای بردپهن برگزار شد.حاضران با یادآوری رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان زیلایی در هشت سال دفاع مقدس، از فداکاری‌هایی گفتند که در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی رقم خورد.مردم زیلایی همچنین در جنگ رمضان نیز یک شهید والامقام تقدیم کردند؛ شهیدی که نام و یادش در کنار دیگر شهدای این دیار، همواره در خاطر مردم زنده خواهد ماند.

حضور چشمگیر دانش‌آموزان و جوانان در این یادواره، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ حضوری که نشان داد نسل جوان نیز خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌داند.