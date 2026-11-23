یادواره شهدای مارگون و زیلایی در روستای بردپهن کهگیلویه و بویراحمد
یاد و خاطره ۷۳ شهید والامقام زیلایی، با حضور پرشور مردم و مسئولان، در روستای بردپهن این بخش گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یادواره ۱۰۰ شهید گلگون کفن شهرستان مارگون و ۷۳ شهید والامقام زیلایی در روستای بردپهن برگزار شد.
حاضران با یادآوری رشادتها و دلاوریهای فرزندان زیلایی در هشت سال دفاع مقدس، از فداکاریهایی گفتند که در راه دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی رقم خورد.
مردم زیلایی همچنین در جنگ رمضان نیز یک شهید والامقام تقدیم کردند؛ شهیدی که نام و یادش در کنار دیگر شهدای این دیار، همواره در خاطر مردم زنده خواهد ماند.
حضور چشمگیر دانشآموزان و جوانان در این یادواره، جلوهای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ حضوری که نشان داد نسل جوان نیز خود را ادامهدهنده راه شهدا میداند.
برگزاری یادوارههای شهدا، فرصتی برای زنده نگهداشتن نام و یاد ایثارگران و انتقال فرهنگ ناب شهادت، صبر، استقامت و شهامت به نسلهای آینده است؛ فرهنگی که چراغ راه جامعه و یادآور بهای سنگین امنیت و آرامش امروز به شمار میرود.