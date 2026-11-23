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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل با تاکید بر نقش مهم شهرکهای صنعتی در توسعه صنعت و اقتصاد استان، از آغاز عملیات اجرایی آمادهسازی ۶۰ هکتار از اراضی فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل۲ با اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری به سرمایه گذاران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای صنعتی در جذب سرمایه گذاران، اظهار داشت: شهرکهای صنعتی، به عنوان قطب تولید و موتور محرک اشتغال، نقش حیاتی در تامین امنیت شغلی و رشد اقتصادی استان ایفا میکنند و در واقع، توسعه این شهرکها، زیربنای اصلی صنعتیسازی و کاهش وابستگی اقتصادی استان است.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک شهرک صنعتی اردبیل۲ که با مساحت ۷۳۶ هکتار و ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی، نقش محوری در زنجیره تولید استان دارد، افزود: برای حفظ این جایگاه و پاسخگویی به نیازهای روزافزون بخش خصوصی برای اراضی صنعتی، پروژه عملیات اجرایی آمادهسازی رینگ دوم فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل ۲ با مساحت ۶۰ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی، آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایهگذاران جدید و تقویت ظرفیتهای تولیدی در مرکز استان انجام میشود.
کوهی با اشاره به ارائه بستههای حمایتی مختلف از سرمایهگذاران، افزود: در کنار تامین زمین و ایجاد بسترهای زیرساختی، واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی به صورت شرایط نقد و اقساط یک تا سه ساله انجام میشود و تلاش میکنیم با ارائه مشوقهای ویژه از قبیل؛ برگزاری تورهای صنعتی، حمایت از حضور در نمایشگاهها، دورههای آموزشی، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، اخذ مجوزهای استاندارد سازی، حمایتهای خوشهای از واحدهای تولیدی و... نسبت به توانمندسازی تولیدکنندگان اقدام کنیم تا شهرکهای صنعتی به محیطی کاملاً پویا و حمایتگر برای سرمایهگذاری تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: جهت تحقق عدالت و شفافیت در امور، تمامی فرآیندهای واگذاری زمین از طریق سامانه الکترونیکی انجام میشود تا بروکراسیهای اداری به حداقل رسیده و زمان ورود سرمایه به چرخه تولید کاهش یابد.