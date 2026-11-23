به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعتی در جذب سرمایه گذاران، اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی، به عنوان قطب تولید و موتور محرک اشتغال، نقش حیاتی در تامین امنیت شغلی و رشد اقتصادی استان ایفا می‌کنند و در واقع، توسعه این شهرک‌ها، زیربنای اصلی صنعتی‌سازی و کاهش وابستگی اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک شهرک صنعتی اردبیل۲ که با مساحت ۷۳۶ هکتار و ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی، نقش محوری در زنجیره تولید استان دارد، افزود: برای حفظ این جایگاه و پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون بخش خصوصی برای اراضی صنعتی، پروژه عملیات اجرایی آماده‌سازی رینگ دوم فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل ۲ با مساحت ۶۰ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی، آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و تقویت ظرفیت‌های تولیدی در مرکز استان انجام می‌شود.

کوهی با اشاره به ارائه بسته‌های حمایتی مختلف از سرمایه‌گذاران، افزود: در کنار تامین زمین و ایجاد بستر‌های زیرساختی، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت شرایط نقد و اقساط یک تا سه ساله انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم با ارائه مشوق‌های ویژه از قبیل؛ برگزاری تور‌های صنعتی، حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، شناسایی و رفع نیاز‌های فناورانه، اخذ مجوز‌های استاندارد سازی، حمایت‌های خوشه‌ای از واحد‌های تولیدی و... نسبت به توانمندسازی تولیدکنندگان اقدام کنیم تا شهرک‌های صنعتی به محیطی کاملاً پویا و حمایت‌گر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: جهت تحقق عدالت و شفافیت در امور، تمامی فرآیند‌های واگذاری زمین از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود تا بروکراسی‌های اداری به حداقل رسیده و زمان ورود سرمایه به چرخه تولید کاهش یابد.