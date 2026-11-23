



به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست از افزایش ۱۱۰ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود این بهبود نسبی، دریاچه همچنان حدود ۳.۵ متر با تراز اکولوژیک فاصله دارد.



آرزو اشرفی‌زاده درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده در ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تراز سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۶۰ متر رسیده، وسعت آن حدود ۲ هزار کیلومترمربع و حجم آب موجود در آن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.



وی در ادامه تأکید کرد: احیای پایدار این حوضه آبی مستلزم تأمین حقابه زیست‌محیطی، اجرای کامل مصوبات ستاد احیا، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و مشارکت مؤثر جوامع محلی است.