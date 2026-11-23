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مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست از افزایش ۱۱۰ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد، اما تأکید کرد که این حوضه آبی همچنان ۳.۵ متر با تراز اکولوژیک فاصله دارد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست از افزایش ۱۱۰ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود این بهبود نسبی، دریاچه همچنان حدود ۳.۵ متر با تراز اکولوژیک فاصله دارد.
آرزو اشرفیزاده درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامشده در ۳۰ آبانماه ۱۴۰۵، تراز سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۶۰ متر رسیده، وسعت آن حدود ۲ هزار کیلومترمربع و حجم آب موجود در آن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: احیای پایدار این حوضه آبی مستلزم تأمین حقابه زیستمحیطی، اجرای کامل مصوبات ستاد احیا، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و مشارکت مؤثر جوامع محلی است.