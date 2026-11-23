فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری هفت توزیع‌کننده مشروبات الکلی تقلبی در شهرستان‌های شیراز و مرودشت خبر داد؛ این عملیات منجر به کشف تجهیزات بسته‌بندی و ضبط مقادیر زیادی مشروب مسموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری هفت توزیع‌کننده مشروبات الکلی تقلبی در شهرستان‌های شیراز و مرودشت خبر داد. ا

ین عملیات که در پی گزارش‌های مردمی انجام شد، منجر به کشف تجهیزات بسته‌بندی و ضبط مقادیر زیادی مشروب مسموم شد.

سردار عزیزالله ملکی اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و رصد اطلاعاتی ماموران پلیس درباره فعالیت این افراد، عملیاتی ضربتی برای شناسایی و بازداشت متهمان طراحی و اجرا شد و در این عملیات، هفت نفر از اعضای این شبکه توزیع شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به جزئیات بازرسی‌ها افزود: در بازرسی از سه منزل متعلق به متهمان، مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی تقلبی و مسموم به همراه تجهیزات بسته‌بندی، وکیوم و پلمپ کشف و ضبط شد و متهمان پس از تکمیل مقدمات پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان فارس با استناد به آمار‌های مرکز فوریت‌های پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از پیامد‌های ناگوار این جرم خبر داد و گفت: در پی مصرف این مشروبات تقلبی، ۳۸ نفر دچار مسمومیت شده‌اند که در این میان، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر نیز به دلیل وخامت حال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.