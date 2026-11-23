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جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰ تن مواد پتروشیمی در یک انبار در محدوده شورآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰ تن مواد پتروشیمی در یک انبار در محدوده شورآباد خبر داد و گفت: ارزش این محموله از سوی کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، از دپوی مقادیری مواد پتروشیمی در انباری واقع در خیابان شورآباد مطلع شدند و پس از شناسایی محل، در عملیاتی این محموله را کشف کردند.
به گفته وی، در بازرسی از انبار مشخص شد مواد پتروشیمی بدون ارائه اسناد و مدارک قانونی نگهداری شدهاند.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به همراه محموله کشفشده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شمارههای اعلامشده پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.