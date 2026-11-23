به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰ تن مواد پتروشیمی در یک انبار در محدوده شورآباد خبر داد و گفت: ارزش این محموله از سوی کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، از دپوی مقادیری مواد پتروشیمی در انباری واقع در خیابان شورآباد مطلع شدند و پس از شناسایی محل، در عملیاتی این محموله را کشف کردند.

به گفته وی، در بازرسی از انبار مشخص شد مواد پتروشیمی بدون ارائه اسناد و مدارک قانونی نگهداری شده‌اند.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به همراه محموله کشف‌شده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های اعلام‌شده پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.