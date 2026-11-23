مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معصومه صفایی با اشاره به برگزاری نشست مشترک تیم فنی سازمان حفاظت محیط زیست با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، گفت: در این نشست راهکار‌های تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات وحش بررسی شد و بر استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های این ستاد تأکید شد.

وی قاچاق حیات وحش را از سودآورترین تجارت‌های غیرقانونی جهان پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح دانست و افزود: این پدیده جرمی سازمان‌یافته و فراملی است و با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر‌های ترانزیتی و کریدور‌های قاچاق حیات وحش، مقابله با آن به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و بین‌المللی نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار درباره پیامد‌های قاچاق گونه‌های جانوری اظهار داشت: این اقدام علاوه بر تهدید بقای حیات وحش و برهم زدن تعادل اکولوژیک زیست‌بوم‌ها، ذخایر ژنتیکی کشور را نیز با آسیب مواجه می‌کند.

صفایی ادامه داد: براساس توافق انجام‌شده، مقرر شد از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات وحش استفاده شود و جزئیات اجرایی، نحوه همکاری و تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط در نشست‌های مشترک آینده نهایی شود.