به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده گفت: در راستای توسعه ارتباطات مردمی، تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی، بازوی رسمی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پیام‌رسان «بله» با شناسه @tehranbus_bot راه‌اندازی شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به این بازوی رسمی، به مجموعه‌ای از اطلاعات و خدمات کاربردی اتوبوسرانی دسترسی داشته باشند و بخشی از نیاز‌های خود را به‌صورت سریع و غیرحضوری پیگیری کنند.

علیزاده درباره خدمات ارائه‌شده در این سامانه اظهار کرد: نرخ کرایه مصوب خطوط اتوبوسرانی تهران در سال ۱۴۰۵، اطلاعات ارائه‌دهندگان سرویس‌های دربستی، نقشه خطوط تندرو، فهرست تمامی خطوط اتوبوسرانی به همراه مسیر‌های رفت و برگشت و سامانه پیگیری اشیای گمشده از جمله خدماتی است که از طریق این بازوی رسمی در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: امکان ثبت رضایت‌سنجی از اتوبوسران و خطوط، ارسال انتقادات و پیشنهادات و دسترسی به شماره‌های تماس و نشانی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی نیز از دیگر قابلیت‌های این خدمت است که با هدف تقویت ارتباط مستقیم و دوسویه میان شهروندان و مجموعه اتوبوسرانی فراهم شده است.

وی تأکید کرد: توسعه ابزار‌های ارتباطی و خدمات غیرحضوری، در کنار ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی سریع‌تر به مطالبات شهروندان و افزایش رضایتمندی استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی داشته باشد.

علیزاده از شهروندان خواست برای دسترسی به خدمات و اطلاعات این بازوی رسمی، شناسه @tehranbus_bot را در پیام‌رسان «بله» جست‌و‌جو و از خدمات آن استفاده کنند.