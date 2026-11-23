«شهباز شریف» نخست وزیر این کشور پس از سفر سه روزه به روسیه، برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روز‌های ۳ و ۴ دسامبر (۱۲ و ۱۳ آذر) به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از روزنامه «داون» پاکستان، «شهباز شریف» سفر رسمی خود به روسیه را از ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به دعوت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور آغاز خواهد کرد و پس از پایان این سفر، راهی تهران می‌شود تا در اجلاس سران اکو شرکت کند.

روزنامه «داون» نوشت: سران و مقام‌های ارشد ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی در این اجلاس درباره گسترش تجارت منطقه‌ای، توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های حمل ونقل، همکاری در حوزه انرژی، سرمایه گذاری و تقویت مناسبات صنعتی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که پاکستان ریاست دوره‌ای سازمان همکاری اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ را برعهده گرفته است و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اعضا از محور‌های اصلی برنامه این کشور برای دوره ریاست خواهد بود.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با عضویت ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری اقتصادی و منطقه‌ای میان کشور‌های غرب و مرکز آسیا به شمار می‌رود.