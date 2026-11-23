همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و در راستای اجرای طرح ملی «عزم ملی، کاشت ۴۸ میلیون نهال امید»، آیین کاشت نهال تاغ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، گروه‌های جهادی و دانش‌آموزان در حاشیه جاده فولاد آلیاژی - خضرآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و در راستای اجرای طرح ملی «عزم ملی، کاشت ۴۸ میلیون نهال امید»، آیین کاشت ۲ هزار اصله نهال تاغ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، گروه‌های جهادی و دانش‌آموزان در حاشیه جاده فولاد آلیاژی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ سلمانی مسئول بسیج سازندگی استان یزد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر منابع طبیعی شهرستان اشکذر، جمعی از مسئولان شهرستان، گروه‌های جهادی و دانش‌آموزان روستای شحنه حضور داشتند و در اقدامی نمادین، نهال‌های تاغ را با هدف توسعه پوشش گیاهی و تقویت حفاظت از منابع طبیعی کاشتند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در صیانت از محیط زیست، درختکاری و توسعه فضای سبز را از مهم‌ترین اقدامات برای مقابله با تخریب سرزمین و حفظ منابع طبیعی دانستند.

همچنین در این آیین، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر حفظ منابع طبیعی و ترویج فرهنگ درختکاری، اجرای طرح‌های نهال‌کاری اقدامی مؤثر در تحقق این رهنمود‌ها و حرکت در مسیر ساخت ایرانی سرسبز، آباد و پایدار عنوان شد.

حضور دانش‌آموزان روستای شحنه در این برنامه نیز با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری نسل آینده در قبال طبیعت و منابع خدادادی صورت گرفت.

طرح ملی «عزم ملی، کاشت ۴۸ میلیون نهال امید» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف مردم، در راستای توسعه پوشش گیاهی، حفاظت از منابع طبیعی و گسترش فرهنگ درختکاری در کشور اجرا می‌شود.