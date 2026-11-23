\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u06f9 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0633\u0627\u0631\u062a \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n