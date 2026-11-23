فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری تعدادی از افراد مظنون به برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی در محدوده قمصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مافی فرمانده انتظامی از دستگیری تعدادی از افراد مظنون به برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی در محدوده قمصر خبر داد و گفت: این افراد پس از طی مراحل قانونی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با برهم‌زنندگان نظم عمومی، با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری‌های مستمر، تعدادی از افراد مظنون را در محدوده قمصر شناسایی و دستگیر کردند.

به گفته سردار مافی، افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند و با دستور مقام قضایی به زندان تهران بزرگ انتقال یافتند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: پلیس در چارچوب قانون با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و تأمین امنیت و صیانت از حقوق شهروندان را از اولویت‌های مجموعه انتظامی دانست.