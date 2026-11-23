به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرب‌اول گفت: این عملیات با مشارکت و تلاش شبانه‌روزی ۱۳۸ مأمور آمارگیر، ۱۵ معاون فنی و اجرایی و ۲۶ کارشناس و مسئول فنی، با موفقیت به پایان رسید و طی این مدت، اطلاعات مربوط به ۸۲ هزار و ۲۰ مکان ثبت و ۷۱ هزار و ۵۶۰ خانوار در قالب ۷۴۷ حوزه آماری در سطح استان فهرست‌برداری شد.

وی با تأکید بر اهمیت دقت، جامعیت و صحت اطلاعات در سرشماری ثبتی‌مبنا، افزود: یکی از دستاورد‌های شاخص این دوره، تحقق پوشش صد درصدی در ۱۲ شهرستان استان بود؛ به‌گونه‌ای که تمامی خانوار‌های منتخب در این شهرستان‌ها بدون حتی یک مورد غیبت، به‌طور کامل مورد سرشماری قرار گرفتند. این موفقیت نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌ریزی، انسجام عملیاتی و مسئولیت‌پذیری عوامل اجرایی در پیشبرد این مأموریت ملی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سرشماری ثبتی‌مبنا صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه بسترساز تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور و استان به شمار می‌رود، گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز جمعیتی، خانوار و مکان، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناخت واقعیت‌های جمعیتی، شناسایی نیاز‌های مناطق مختلف، توزیع عادلانه منابع و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات هر منطقه دارد.

عرب اول ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند مأموران آمارگیر، معاونان فنی و اجرایی، کارشناسان و مسئولان فنی و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح در سطح استان، بیان کرد: تحقق اهداف سرشماری و دستیابی به داده‌های قابل اتکا، مرهون همت و تلاش مجموعه‌ای است که با احساس مسئولیت و پشتکار، این مأموریت مهم را در گستره جغرافیایی استان به سرانجام رساندند.

وی در پایان تأکید کرد: نتایج این اقدام ملی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، برنامه‌ریزی اثربخش، تقویت عدالت سرزمینی و شتاب‌بخشی به روند توسعه متوازن سیستان و بلوچستان باشد؛ چراکه آینده‌نگری در توسعه، از شناخت دقیق امروز آغاز می‌شود.