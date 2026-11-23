

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا از امروز تا پنج شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت و امشب کاهش دمای هوا را انتظار داریم و از فردا تا پایان هفته شرایط جوی پایدارو آسمان صاف خواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به عبور موج ضعیف و ناپایداری از جو خراسان جنوبی امروز در برخی ساعات افزایش ابر و در برخی نقاط افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای یک درجه سیلسیوس سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سیلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۵ و ۱۰ درجه سیلسیوس ثبت شد.