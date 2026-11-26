\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u060c \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u0648 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0628\u0634\u0631\u06cc \u0648 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0634\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0645\u0639 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0628\u06cc\u200c\u0635\u062f\u0627 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f\u061b \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u0646\u0633\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0646\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \u0628\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0648\u0634\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u0686\u0631\u0627\u063a \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u0648\u0634\u0627\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0634\u0646\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646.\n\n \n\u06a9\u062a\u0627\u0628\u00a0\n\n\u00a0