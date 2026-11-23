یوسف پزشکیان به نمایندگی از رئیس‌جمهور در مراسم تشییع استاد مهدی گلشنی، با اشاره به جایگاه علمی و بین‌المللی این استاد برجسته گفت: آثار علمی، اندیشه‌ها و شاگردان تربیت‌یافته استاد گلشنی، میراثی ارزشمند برای ایران و جهان اسلام است و پاسداشت و تداوم مسیر علمی و فکری ایشان مسئولیتی مهم بر دوش دانشگاهیان و متولیان علم و فرهنگ کشور خواهد بود.

آثار علمی و اندیشه‌های استاد گلشنی میراثی ارزشمند برای ایران و جهان اسلام است

آثار علمی و اندیشه‌های استاد گلشنی میراثی ارزشمند برای ایران و جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف پزشکیان به نمایندگی از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در مراسم تشییع استاد مهدی گلشنی، پیام رئیس‌جمهور را قرائت کرد.

در این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت استاد فرزانه دانشمند برجسته و چهره بین‌المللی علم ایران جناب آقای دکتر مهدی گلشنی موجب تاثر و اندوه عمیق شد.

مرحوم دکتر گلشنی از شخصیت‌های ممتاز از شخصیت‌های ممتاز علمی کشور بود که در کنار جایگاه برجسته خود در دانش فیزیک از پیشگامان بنیانگذاری و گسترش فلسفه علم و مطالعات علم و دین در ایران به شمار می‌رفت.

کوشش‌های علمی و فکری ایشان در پیوند دادن دستاورد‌های علم جدید با حکمت معرفت دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی در شکل‌گیری جریان‌های فکری نو و ارتقاء جایگاه علم و اندیشه در کشور و عرصه بین‌المللی نقش موثری داشت.

آنچه شخصیت این استاد بزرگ را در کنار دانش و آگاهی ممتازش متمایز می‌ساخت اخلاص، صراحت در بیان، سلامت نفس، منش اخلاقی و پایبندی صادقانه به ارزش‌های دینی و معنوی بود.

ایشان علم را نه جدا از فرهنگ و هویت جامعه بلکه در پیوند با حکمت ایمان و تعالی انسان می‌خواست و عمر خویش را در راه اعتلای علم و فرهنگ ایران و جهان اسلام صرف کرد.

بی‌تردید آثار علمی، اندیشه‌های راهگشا و شاگردان و تربیت‌یافتگان این استاد فرزانه، میراثی ارزشمند برای ایران و جهان اسلام است.

پاسداشت این میراث و تداوم مسیر علمی و فکری ایشان، مسئولیتی مهم بر دوش دانشگاهیان، پژوهشگران و متولیان علم و فرهنگ در کشور خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به ویژه خاندان گرامی و بازماندگان آن استاد فقید تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مهدی گلشنی؛ اول بهمن‌ماه ۱۳۱۷ هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند و دیپلم را با معدل ۱۶/۵ گرفت و بعد از سفر به تهران، در سال ۳۹ لیسانس دانشگاه تهران در رشته فیزیک را گرفت. سپس به منظور ادامه تحصیل رهسپار آمریکا شد و در سال ۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی به درجه دکترا رسید.

با اتمام تحصیل در آمریکا، به ایران بازگشت و استادیار دانشگاه صنعتی آریامهر شد و در سال ۶۴ استاد تمام شریف شد.

وی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تسلط داشته و به هر سه زبان تألیفات متعدد به یادگار گذاشت. علاوه بر فیزیک، در الهیات و پژوهش‌های دینی و مطالعات تطبیقی دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر بود گروه #فلسفه_علم شریف را پایه‌گذاری کرد.

کسب جایزه چهرهٔ ماندگار عرصهٔ فیزیک، جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کسب عنوان برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی از جمله دستاورد‌های گلشنی بود و تالیف حدود ۲۰ کتاب در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، تربیت هزاران شاگرد در حوزه‌های مختلف فیزیکی و فلسفی از جمله افتخارات و برجستگی‌های او بود. گلشنی در سال ۶۹ به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

پایه‌گذاری اولین دوره دکتری فیزیک و پویاسازی تحقیقات «فیزیک بنیادی» در ایران، ایجاد اولین گروه فلسفه علم در کشور و توسعه تحقیقات «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه»، مشارکت در تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، عضویت مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین و همکاری در پروژه‌های علمی جهانی از مهم‌ترین خدمات علمی و فرهنگی این دانشمند است.

این استاد ایرانی در اوائل دهه هفتاد شمسی موفق شده بود یکی از جوایز برتر بنیاد فرهنگی تمپلتون امریکا را از میان بیش از ۱۶۰ شرکت کننده جهانی کسب کند.

گلشنی، بعد از سال‌ها فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی، حضور در مجامع مختلف داخلی و بین‌المللی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تالیف کتاب و مقاله بعلاوه تربیت شاگردان متعدد که تماماً علی‌رغم همه سختی‌ها و چالش‌ها و ناملایمت‌های روزگار رقم خورده بود، صبح روز شنبه ۳۰ آبان‌ پس از ۸۸ سال عمر با ارزش، دار فانی را وداع گفته و به دیدار معبود شتافت.