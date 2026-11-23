اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران با هشدار درباره تشدید بارندگی، کاهش دما و وزش باد در سطح استان، از مردم و مسافران خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران در اطلاعیه‌ای؛ با هشدار درباره تشدید بارندگی، کاهش دما و وزش باد در سطح استان، از مردم و مسافران خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ از سوی اداره کل هواشناسی مازندران، از اواخر وقت یکشنبه اول آذرماه تا عصر دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، شاهد فعالیت سامانه بارشی در سطح استان باشیم.

🔸 نوع مخاطره:

بارش باران، کاهش محسوس دما و وزش باد، در ارتفاعات با وزش باد شدید همراه خواهد بود.

🔸 مناطق اثر:

تمامی مناطق استان مازندران، به‌ویژه مناطق ساحلی، جلگه‌ای، میان‌بند و ارتفاعات.

🔸 مخاطرات احتمالی:

* جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر

* کاهش دید افقی و لغزندگی سطح جاده‌ها

* احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی

🔸 توصیه‌های ایمنی و پیشگیرانه:

۱. رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط لازم را صورت دهند و تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

۲. مردم و مسافران از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

۳. از انجام فعالیت‌های گردشگری، طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق مرتفع و پرخطر خودداری شود.

۴. دامداران، دام‌های خود را در مناطق امن نگهداری کنند.

۵. صاحبان مرغداری‌ها و سالن‌های پرورش گل و گیاه، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.

۶. صاحبان حوضچه‌های پرورش ماهی حاشیه رودخانه ها، اقدامات امنیتی لازم را انجام دهند.

۷. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به مقاوم سازی تابلو‌های تبلیغاتی اقدام کنند.

۸. دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها ضمن حفظ آمادگی، تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند.

تأکید می‌شود: هم‌استانی‌های عزیز و مسافران با رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از حضور در مناطق پرخطر، در پیشگیری از حوادث احتمالی همکاری کنند.