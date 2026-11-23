به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات «میدان‌یار» شهرستان بهاباد با حضور ۳۰ تیم از دانش‌آموزان مدارس این شهرستان و در چهار بخش نظامی، فرهنگی، امداد و نجات و فضای مجازی برگزار شد که در پایان، تیم پایگاه ولیعصر شهرک ولیعصر عنوان برتر آقایان را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌ها، تقویت روحیه نشاط، همدلی و آمادگی دانش‌آموزان و همچنین مهارت‌آموزی آنان، در جریان تجمعات شبانه برگزار شد.

اعضای تیم پایگاه ولیعصر شهرک ولیعصر شامل محمدمهدی ابوالقاسمی، علی‌اصغر ابوالقاسمی، طه زینلی، سعید زینلی و پاکسرشت بودند که با ارائه عملکردی شایسته، توانستند در رقابت با ۳۰ تیم شرکت‌کننده، جایگاه برتر این مسابقات را کسب کنند.

در پایان این رقابت‌ها نیز طی مراسمی، با اهدای جوایز از اعضای تیم‌های برگزیده تجلیل و قدردانی شد.