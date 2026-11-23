در جریان سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، تا کنون دو تن از مسن‌ترین افراد به سن ۱۲۳ سال، شناسایی شدند.

ثبت دومین ۱۲۳ ساله به عنوان مسن ترین فرد در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵

ثبت دومین ۱۲۳ ساله به عنوان مسن ترین فرد در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا از ابتدای آبان ۱۴۰۵ در کشور، ماموران آمارگیر با مراجعه به ۵ درصد جمعیت کشور نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار و سکونت جمعیتی کشور اقدام کردند.

در این اقدام دو فرد با پیرترین سن مورد شناسایی ماموران آمار قرار گرفت. یکی از آنها در گچساران و دیگری در جوانرود کرمانشاه شناسایی شدند. این دو بانو با نام‌های مینا بازانی و بی بی جان چرغند که متولد ۱۲۸۲ هستند با ثبت سن ۱۲۳ تاکنون مسن‌ترین افراد در جمعیت کشور محسوب می‌شوند.

سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تا پنجم آذر ادامه داشته و بعد از آن نتایج سرشماری ابتدای اسفند اعلام خواهد شد.