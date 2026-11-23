سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر خبر داد.

افزایش شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۱۶۳ نفر ؛ ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون

افزایش شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۱۶۳ نفر ؛ ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ؛ دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، صبح با تشریح آخرین وضعیت مسمومان اظهار کرد: تاکنون ۱۰۵ نفر بستری، ۲۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص، ۴ نفر با رضایت شخصی از بیمارستان خارج و ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۴ مورد فوت و ۴مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور،تاکید کرد : آخرین وضعیت مسمومان متعاقباً از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اعلام خواهد شد.