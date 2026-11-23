آخرین آمار از مسمومان الکلی در نیشابور
افزایش شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۱۶۳ نفر ؛ ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی؛ دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، صبح با تشریح آخرین وضعیت مسمومان اظهار کرد: تاکنون ۱۰۵ نفر بستری، ۲۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص، ۴ نفر با رضایت شخصی از بیمارستان خارج و ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدهاند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشها، ۴ مورد فوت و ۴مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور،تاکید کرد : آخرین وضعیت مسمومان متعاقباً از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اعلام خواهد شد.