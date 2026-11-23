رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد دکتر مهدی گلشنی گفت: آثار و اندیشه‌های این استاد برجسته در حافظه علمی کشور باقی خواهد ماند و چراغ راه نسل‌های آینده و دانش‌پژوهان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود تجریشی صبح امروز در مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم، با تسلیت درگذشت این چهره علمی گفت: فقدان چنین شخصیت بزرگی برای دانشگاه، دوستداران دانش و حقیقت و جامعه علمی کشور ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است؛ هرچند آثار و اندیشه‌های ایشان در حافظه علمی کشور باقی خواهد ماند و چراغ راه نسل‌های آینده و دانش‌پژوهان خواهد بود.

وی اظهار کرد: امروز برای گرامیداشت یاد و خاطره این شخصیت بزرگ گرد هم آمده‌ایم. دکتر مهدی گلشنی دانشجویان بسیاری را برای دانشگاه و جامعه علمی کشور تربیت کرد و از جمله استادانی بود که حضور و فعالیت علمی‌اش تا روز‌های پایانی زندگی در دانشگاه، فرهنگستان علوم و جامعه علمی کشور ادامه داشت.

تجریشی با اشاره به جایگاه علمی و اثرگذاری زنده‌یاد گلشنی افزود: امروز جامعه علمی کشور یکی از عزیزان و چهره‌های برجسته و اثرگذار خود را از دست داده است، اما آثار و اندیشه‌های ایشان در حافظه علمی کشور باقی خواهد ماند و همچنان چراغ راه نسل‌های آینده و دانش‌پژوهان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تقارن مراسم تشییع زنده‌یاد گلشنی با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در کنار از دست دادن چنین عزیز بزرگواری، امروز بیش از ۱۲۰۰ دانشجوی جدید نیز به دانشگاه ما وارد شده‌اند. امیدواریم بتوانیم نسلی را تربیت کنیم که از میان آنها، گلشنی‌های دیگری برای جامعه اسلامی و کشور پرورش یابند.

تجریشی تأکید کرد: وظیفه همه ما در این زمینه بسیار خطیر است. امیدوارم خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت کند.