نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مسابقه با اجرای «مهران غفوریان» ترکیبی از چالش‌های فکری و فیزیکی است.

پادپخش و ویدئو پخش «دریای ایرانی» در پایگاه ایران صدا منتشر شد.

این اثر روایتی مستند و تاریخی از پیشینه خلیج فارس است.

مجتمع سپیدار هر روز ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش داستان گروهی از ساکنان یک مجتمع مسکونی است که با دردسری عجیب رو به رو می‌شوند.

شبکه مستند «وینی جونیور» را پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

این مستند، درباره زندگی و مسیر حرفه‌ای وینیسیوس جونیور، ستاره فوتبال برزیل است.