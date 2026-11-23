ناوبان یکم محمد عباسی فیروزجایی، جانباز بابلی که در جنگ تحمیلی سوم در حمله آمریکا به سواحل جنوبی کشور به‌شدت مجروح شده بود به یاران شهیدش پیوست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان بابل با اعلام شهادت شهید عباسی فیروزجایی، گفت: پیکر این شهید سرافراز ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۲ آذر همزمان با راهپیمایی مردمی از میدان اوقاف به سمت مصلی بزرگ بابل برگزار و مراسم وداع با شهید در همین مکان انجام خواهد شد.



سرهنگ پاسدار حسین جناسمی افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ناوبان یکم محمد عباسی فیروزجایی ساعت ۹ صبح سه‌شنبه سوم آذر، از بیمارستان شهید یحیی‌نژاد به سمت میدان ولایت بابل انجام خواهد شد.

او ادامه داد: پیکر این شهید پس از مراسم تشییع در بابل، به‌صورت خودرویی از میدان ولایت به سمت زادگاهش روستای فک در بخش بندپی شرقی بابل برگزار و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده می‌شود