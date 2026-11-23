نشست هم‌اندیشی بخشداران شمال استان کرمان با محور پیگیری مطالبات مردم، بهسازی راه‌ها و تأمین سوخت در راین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، نشست هم‌اندیشی بخشداران شمال استان به میزبانی بخشداری راین و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مسئول تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

محمدرضا مومنی‌نیا، بخشدار راین، هدف از برگزاری این نشست را تبادل تجربه، بررسی مسائل و مشکلات مناطق و هم‌اندیشی برای رفع موانع و پیگیری مطالبات مردمی عنوان کرد.

در این نشست، بخشداران نیز دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه‌های مأموریتی خود را مطرح کردند و بر تعامل و هم‌افزایی برای پیگیری مطالبات مردم تأکید کردند.

علی عبداللهی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ پیمانکار در محور‌های مختلف استان گفت: بهسازی، آسفالت و ایمن‌سازی راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر بهسازی انجام شده است.

وی شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی راه‌ها را از برنامه‌های در دست اجرا دانست و بر همکاری دهیاران در خط‌کشی معابر روستایی تأکید کرد. عبداللهی همچنین هشدار داد با هرگونه تجاوز به حریم قانونی راه‌ها برخورد خواهد شد.

سالاری‌فر، مسئول تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی نیز با تشریح نحوه تأمین سوخت پروژه‌های عمرانی، بخش کشاورزی و ناوگان حمل‌ونقل، از آغاز توزیع نفت سفید عشایر از آبان‌ماه خبر داد.

وی با اشاره به سهمیه ۲۲۰ لیتری مناطق سردسیر و شارژ الکترونیکی مناطق گرمسیری از ۱۵ آبان، بر رفع خرابی جایگاه‌های سوخت، توسعه طرح دوگانه‌سوز و مدیریت مصرف گاز با هدف صرفه‌جویی ۱۲ درصدی تأکید کرد.

عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان نیز مردم‌داری، جوان‌گرایی و تحول در بخش‌ها را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و گفت: عملکرد فرمانداری‌ها به‌صورت فصلی ارزیابی می‌شود و بخشداران باید با برنامه‌ریزی هدفمند، مسائل مناطق تحت مسئولیت خود را دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با بخشداری‌ها افزود: مسئولیت بخشداران تنها به امور عمرانی محدود نمی‌شود و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیت، نشاط اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان نیز باید در اولویت باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، حضور میدانی، پاسخگویی به مردم، جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را از الزامات توسعه مناطق دانست.