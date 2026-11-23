به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی اظهار کرد: در پی وقوع درگیری در یکی از روستا‌های شهرستان هشترود که به تیراندازی با سلاح شکاری منجر شد، عامل تیراندازی از محل حادثه گریخت.

وی ادامه داد: فرد مجروح بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و پس از آن، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی هشترود با اشاره به اقدامات فنی پلیس برای شناسایی متهم گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات مستمر و رصد تحرکات متهم، هویت وی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، موفق شدند او را در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر کنند.

سرهنگ داداشی افزود: متهم در زمان دستگیری برای پنهان ماندن از دید پلیس، به‌صورت ماهرانه تغییر چهره داده بود.

وی با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به شهرستان هشترود منتقل شد خاطرنشان کرد: پرونده قضائی برای وی تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.