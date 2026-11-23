استاندار گیلان با تاکید بر رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه در ساختمان‌های دولتی، گفت: نمی‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت، اما دستگاه‌های دولتی خود به الگوی مصرف پایبند نباشند.

استاندار گیلان در نشست با مدیران ستادی استانداری: صرفه جویی انرژی باید از ساختمان های دولتی آغاز شود استاندار گیلان در نشست با مدیران ستادی استانداری: صرفه جویی انرژی باید از ساختمان های دولتی آغاز شود استاندار گیلان در نشست با مدیران ستادی استانداری: صرفه جویی انرژی باید از ساختمان های دولتی آغاز شود استاندار گیلان در نشست با مدیران ستادی استانداری: صرفه جویی انرژی باید از ساختمان های دولتی آغاز شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با مدیران ستادی استانداری با اشاره به شرایط جنگی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در تأمین انرژی، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی، صرفه‌جویی در مصرف گاز و افزایش مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی افزود: در شرایط جنگی، مدیران برای انجام وظیفه فقط به ساعات اداری اکتفا نکنند بلکه با حضور مؤثر، تصمیم‌گیری به موقع و پیگیری مستمر موضوعات، زمینه استمرار خدمات‌رسانی به مردم را فراهم کنند.

مدیریت مصرف انرژی برای حفظ پایداری تولید

استاندار گیلان با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین گاز کشور، گفت: آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های انرژی در جریان حملات اخیر، ضرورت مدیریت دقیق‌تر مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود را دوچندان کرده است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه برخی استان‌های شمالی هم با محدودیت در تأمین گاز مواجه شده‌اند، افزود: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و همه دستگاه‌ها باید برای عبور از شرایط موجود و تأمین پایدار انرژی در بخش‌های مختلف همکاری کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ فعالیت واحد‌های تولیدی، اضافه کرد: نباید اجازه دهیم محدودیت‌های انرژی به توقف تولید منجر شود و ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق، مصرف گاز در بخش‌های اداری و دیگر بخش‌ها مدیریت شود تا انرژی مورد نیاز بخش تولید فراهم شود.

الزام ادارات به رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه صرفه جویی باید از مجموعه‌های دولتی آغاز شود، گفت: نمی‌توان از مردم انتظار مدیریت مصرف داشت، اما در ساختمان‌های اداری دمای محیط بیش از میزان تعیین‌شده باشد و دمای اتاق‌ها در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید بین ۱۸ تا ۲۰ درجه تنظیم شود.

هادی حق‌شناس همچنین خواستار نظارت مستمر بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: واحد‌های بازرسی با همکاری پایگاه‌های بسیج ادارات باید مصرف انرژی دستگاه‌ها را به صورت هفتگی بررسی کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای ماه‌های سرد سال، اضافه کرد: باید از فرصت باقی‌مانده برای مدیریت منابع انرژی استفاده کنیم تا در ماه‌های دی و بهمن، محدودیت‌ها و مشکلات کمتری در تأمین گاز داشته باشیم.

دستاورد‌های گیلان نباید زیر سایه مشکلات پنهان بماند

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تبیین واقعیت‌های استان، گفت: در کنار مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود، اقدامات و دستاورد‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف به دست آمده است که باید به درستی برای مردم تشریح شود.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، وضعیت نسبی گیلان در برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و بیکاری در مقایسه با دیگر استان‌ها مناسب ارزیابی شده است و افزود: این موضوع به معنای نبود گرانی یا بیکاری در استان نیست، بلکه نشان‌دهنده جایگاه نسبی گیلان در مقایسه با دیگر استان‌های کشور است.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های درمانی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: در ۲ سال گذشته، تجهیزات پزشکی قابل توجهی از جمله دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و‌ام‌آر‌آی به مجموعه درمانی استان اضافه شد و گیلان از دستگاه پت‌اسکن نیز برخوردار است.

استاندار گیلان گفت: دستاورد‌های استان در حوزه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، زیرساخت‌ها، دهیاری‌ها و سرمایه‌گذاری باید با اطلاع‌رسانی دقیق و مستند در اختیار مردم قرار گیرد و نباید اجازه داد حاشیه‌ها بر اقدامات انجام‌شده تاثیر بگذارد.