سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، در نشست خبری خود در دبیرستان علامه حلی، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه آموزش متوسطه، ارتقای توان حرفه‌ای معلمان، توسعه هنرستان‌ها، عدالت آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، خدمات رفاهی، تغذیه دانش‌آموزان، توسعه فضا‌های آموزشی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ارائه کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، در نشست خبری خود در دبیرستان علامه حلی، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه آموزش متوسطه، ارتقای توان حرفه‌ای معلمان، توسعه هنرستان‌ها، عدالت آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، خدمات رفاهی، تغذیه دانش‌آموزان، توسعه فضا‌های آموزشی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ارائه کرد.

توسعه آموزش متوسطه و توانمندسازی معلمان

فرهادی با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای تحول در دوره متوسطه اظهار کرد: در این حوزه برنامه‌های متعددی برای ارتقای توان حرفه‌ای معلمان اجرا شده است.

وی افزود: ۱۷ دبیرخانه کشوری در حوزه متوسطه اول، در قالب ۵۴۴ گروه آموزشی و با فعالیت سرگروه‌های آموزشی مشغول فعالیت هستند و تاکنون ۵۳ هزار مورد نظارت بالینی در این بخش انجام شده است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، آموزش مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را یکی دیگر از محور‌های مهم تحول در دوره متوسطه دانست و گفت: آموزش همواره با دنیای تکنولوژی عجین بوده و نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد. بهترین راهکار، آموزش مهارت استفاده از فناوری‌های نوین به دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: تاکنون چهار میلیون دانش‌آموز در حوزه متوسطه آموزش هوش مصنوعی دیده‌اند و ۱۰۰ هزار نفر از معلمان نیز در این زمینه توانمند شده‌اند.

توسعه هنرستان‌ها و تقویت آموزش‌های مهارتی

فرهادی با تأکید بر اولویت توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش باید به حداقل ۵۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در برخی شهر‌ها و استان‌ها این سهم از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است، افزود: در برخی مناطق استان اصفهان تعداد دانش‌آموزان هنرستانی از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره متوسطه دوم بیشتر است. یکی از دلایل استقبال از این رشته‌ها، مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و فراهم شدن زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان هنرستانی است.

به گفته وی، تأسیس ۵۰۰ هنرستان جدید در حوزه تولید و کارآفرینی و همچنین راه‌اندازی ۸۹ هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با مشارکت آموزش‌وپرورش در قالب طرح «همنوا» هدف‌گذاری شده است که در مجموع بیش از ۶۰۰ هنرستان به مجموعه هنرستان‌های کشور اضافه خواهد شد.

اجرای طرح‌های عدالت آموزشی و سنجش شایستگی علمی

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت یادگیری پس از دوره آموزش غیرحضوری ناشی از شرایط جنگی گفت: آزمون رصد شایستگی علمی دانش‌آموزان دوره متوسطه، به‌ویژه پایه هفتم، با هدف شناسایی نقاط ضعف تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی متوسطه اول تحت پوشش قرار گرفته‌اند و تاکنون ۹۶۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در آزمون‌های تشخیصی شرکت کرده‌اند.

فرهادی همچنین از تولید حدود یک‌هزار و ۵۰۰ محتوای آموزشی برای استمرار آموزش و تقویت بنیه آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان پس از جنگ خبر داد و گفت: این محتوا‌ها در قالب ۳۳ گروه رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در دوره متوسطه دوم تولید شده‌اند و بخشی از آنها از طریق برنامه تلویزیونی «مدرسه ایران» در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

افزایش بیش از دوونیم‌برابری مشارکت در جشنواره نوجوان خوارزمی

فرهادی با اشاره به رشد مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی و مهارتی اظهار کرد: تعداد شرکت‌کنندگان جشنواره نوجوان خوارزمی از ۹۵۰ هزار نفر در دوره یازدهم به میانگین دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در دوره دوازدهم رسیده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده افزایش بیش از دوونیم‌برابری مشارکت دانش‌آموزان است. همچنین تعداد منتخبان جشنواره از ۳۶۱ نفر در دوره یازدهم به ۸۱۴ نفر در دوره دوازدهم افزایش یافته است.

ساماندهی نیروی انسانی و تثبیت ابلاغ معلمان

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح وضعیت منابع انسانی اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵، بیش از ۹۴۰ هزار ابلاغ تدریس صادر شد و برخلاف برخی سال‌های گذشته، ساماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ‌ها در شهریورماه و حداکثر تا نیمه اول مهرماه تثبیت شد.

وی افزود: ابلاغ معلمان شاغل و همچنین نیرو‌های دارای اضافه‌تدریس، اعم از بازنشستگان شاغل و نیرو‌های غیرموظف، در نیمه اول مهرماه نهایی شد و همین موضوع امکان پرداخت اضافه‌تدریس در مهرماه را فراهم کرد.

فرهادی تأکید کرد: صدور ابلاغ و مشخص بودن وضعیت آموزشی معلمان، شرط اصلی محاسبه و پرداخت حقوق و اضافه‌تدریس است و امسال نظم اداری و مالی مناسبی در این زمینه ایجاد شد.

وی همچنین از انجام فرایند نقل‌وانتقالات پیش از نیمه اول مهرماه خبر داد و گفت: درخواست‌های نقل‌وانتقال به‌صورت سیستمی بررسی می‌شوند و برای هم

کارانی که شرایط خاصی مانند بیماری یا تغییر محل خدمت همسر دارند نیز تلاش شده است تا درخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

اختصاص ۳۶ هزار و ۳۶۵ ردیف استخدامی به نظام تربیت معلم

فرهادی با اشاره به برنامه تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش گفت: برای سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۶ هزار و ۳۶۵ ردیف استخدامی از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه دریافت شده است.

وی افزود: این ردیف‌ها عمدتاً برای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و جذب نخبگان اختصاص یافته و امسال آزمون استخدامی عمومی برگزار نشده است.

به گفته فرهادی، نخبگان بر اساس تقاضای خود به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌شوند و پس از شرکت در مصاحبه‌ها و کانون‌های ارزیابی، یک‌سوم افراد معرفی‌شده جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.

وی همچنین از طی مراحل ارزیابی حدود ۱۶ هزار نفر برای مدیریت مدارس خبر داد.

رشد ۱۹۷ درصدی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی اظهار کرد: در این بخش مجموعاً ۷۵ میلیون نفرساعت آموزش برای معلمان برگزار شده است.

وی افزود: این آموزش‌ها در قالب یک‌هزار و ۲۹ دوره آموزشی و در ۱۴ هزار و ۲۷۶ کلاس برگزار شده که در مقایسه با مدت مشابه، رشد ۱۹۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فرهادی خاطرنشان کرد: این میزان رشد در شرایطی محقق شده که آموزش‌وپرورش در بهار و تابستان گذشته با شرایط خاص ناشی از جنگ مواجه بوده است.

استمرار خدمت معلمان و کاهش فشار بر نظام استخدامی

فرهادی با اشاره به سیاست‌های تشویقی برای استمرار خدمت فرهنگیان گفت: ارتقای رتبه معلمان یک فرایند پیوسته است و به‌صورت مقطعی انجام نمی‌شود.

وی افزود: از سال ۱۴۰۳ اقدامات تشویقی برای ترغیب فرهنگیان به تعویق بازنشستگی و استمرار خدمت در نظر گرفته شد؛ زیرا آموزش‌وپرورش در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ با پیک جمعیت دانش‌آموزی مواجه بوده و پس از آن کاهش جمعیت دانش‌آموزی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر برای مدیریت این دوره صرفاً به استخدام نیروی جدید متکی می‌شدیم، در سال‌های آینده با پدیده معلم مازاد مواجه می‌شدیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: در سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۶ هزار و ۶۹۷ نفر بازنشسته شدند، اما ۳۳ هزار و ۹۶۳ نفر درخواست استمرار خدمت ارائه کردند.

فرهادی با قدردانی از همکاری فرهنگیان بازنشسته گفت: این معلمان از باتجربه‌ترین و توانمندترین نیرو‌های آموزش‌وپرورش هستند و در اوج تجربه همچنان با انرژی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. امسال تعداد متقاضیان استمرار خدمت حدود هفت هزار و ۲۶۶ نفر بیشتر از تعداد بازنشستگان بوده است.

توسعه خدمات رفاهی و پوشش بیمه دانش‌آموزی

فرهادی با اشاره به اقدامات رفاهی آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تعداد زیادی درمانگاه و خانه معلم به مجموعه خدمات رفاهی اضافه شده است که جزئیات آن در گزارش‌های تکمیلی ارائه خواهد شد.

وی همچنین از تحقق پوشش بیمه دانش‌آموزی از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته، میان آغاز سال تحصیلی و پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی فاصله‌ای ایجاد می‌شد، اما امسال این خلأ برطرف شد و تمام دانش‌آموزان از اول مهرماه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

اختصاص ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به طرح شیر رایگان دانش‌آموزی

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح شیر رایگان دانش‌آموزی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت و تقویت یادگیری دانش‌آموزان اجرا می‌شود و آموزش‌وپرورش با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری مدیران و معاونان مدارس، اجرای آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافته است.

فرهادی با بیان اینکه حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز جامعه هدف این طرح هستند، گفت: تمام مدارس ابتدایی دولتی، مدارس ابتدایی استثنایی و همچنین مدارس شبانه‌روزی دوره متوسطه اول و دوم تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی درباره جزئیات توزیع اقلام غذایی اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد تا ۲۷ آبان‌ماه، ۷۰ میلیون پاکت شیر و ۳۸ میلیون بسته غذایی تکمیلی میان دانش‌آموزان توزیع شده است.

به گفته وی، ۷۰ درصد اعتبار طرح به خرید شیر و ۳۰ درصد به تأمین تغذیه تکمیلی اختصاص یافته است. این بسته‌ها شامل محصولاتی مانند بیسکویت‌های غنی‌شده با ویتامین و نان خرمایی هستند که نوع محصول و شرکت تولیدکننده آنها به تأیید وزارت بهداشت رسیده است.

فرهادی تأکید کرد: تمام شیر مورد نیاز از کارخانه‌های دارای گرید A، یعنی بالاترین درجه کیفیت مورد تأیید وزارت بهداشت، تأمین شده است.

وی افزود: در مجموع تاکنون بیش از ۱۰۸ میلیون واحد شیر و بسته غذایی تکمیلی میان دانش‌آموزان توزیع شده و این روند تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از دریافت سه هزار میلیارد تومان اعتبار از سازمان برنامه‌وبودجه

در مرحله نخست تخصیص منابع خبر داد و گفت: این اعتبار برای پرداخت مطالبات کارخانه‌های تأمین‌کننده شیر و بسته‌های غذایی اختصاص خواهد یافت.

بهره‌برداری از ۲۳۳۱ فضای آموزشی با ۱۱ هزار کلاس درس

فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، تعداد دو هزار و ۳۳۱ فضای آموزشی با ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی ۲۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عرب خبر داد.

راه‌اندازی ۱۲ هزار نیروگاه خورشیدی در بام مدارس

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه در حوزه انرژی را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی ۱۲ هزار نیروگاه برق خورشیدی پنج‌کیلوواتی در بام مدارس با همراهی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود دو هزار و ۵۰۰ مدرسه به این نیروگاه‌ها مجهز شده‌اند و برق تولیدی آنها به شبکه سراسری متصل شده است.

فرهادی با تأکید بر آثار اقتصادی و تربیتی این طرح گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت صرفه‌جویی و فرهنگ صحیح مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

کسب رتبه نخست آموزش‌وپرورش در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی کشور، در حوزه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: آموزش‌وپرورش توانسته است زیرساخت‌های فنی و تجهیزات مورد نیاز خود را به شکل مناسبی تأمین کند که یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تأمین ۳۰۰ سرور برای سامانه شاد بوده است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: با توسعه زیرساخت‌های سامانه شاد، تلاش شده است محدودیت‌های گذشته در زمینه ظرفیت پاسخ‌گویی سرور‌ها برطرف شود تا این سامانه بتواند تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد و دیگر با محدودیت ظرفیت دو تا سه میلیون کاربر هم‌زمان مواجه نباشد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت پرداخت‌های مالی و عملکرد سامانه‌های مربوطه اعلام کرد که تاکنون در این بخش نیز مشکل خاصی وجود نداشته است و در ادامه نشست به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده خواهد شد.

فرهادی در پایان ضمن قدردانی از حضور خبرنگاران، آمادگی این وزارتخانه را برای ارائه توضیحات تکمیلی درباره اقدامات و برنامه‌های اجرایی اعلام کرد.

تعطیلی مدارس راهکار حل آلودگی هوا نیست

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به شاخص‌های آلودگی هوا تصریح کرد: تاکنون شاخص‌هایی که بر اساس آن مدارس تعطیل شده‌اند، در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دیگر پایین‌تر بوده است. ما اعلام کرده‌ایم که تا زمانی که شاخص آلودگی به ۲۰۰ نرسد، نباید به‌راحتی سراغ تعطیلی مدارس برویم؛ در حالی که در برخی کشور‌ها حتی در شرایط نزدیک به شاخص ۴۰۰ نیز مدارس تعطیل نمی‌شوند.

وی ادامه داد: تقویم آموزشی و استمرار حضور دانش‌آموزان در مدرسه اهمیت تربیتی و آموزشی دارد و تعطیلی‌های مکرر به بهانه‌های مختلف می‌تواند به دانش‌آموزان آسیب وارد کند.

فرهادی خاطرنشان کرد: برای کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، فعالیت‌های هوازی در مدارس و زنگ ورزش را متوقف کرده‌ایم تا دانش‌آموزان به‌جای حضور در فضای باز، در کلاس‌های درس بمانند.

وی در پایان تأکید کرد: مدرسه نه منشأ آلودگی هواست و نه تعطیلی آن مشکل را حل می‌کند؛ بنابراین باید با همکاری تمام دستگاه‌های مسئول، راهکار‌های اساسی برای مقابله با منابع آلاینده اتخاذ شود و سلامت و آینده دانش‌آموزان در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.



مدیر مدرسه در بازداشت است/ آموزش‌وپرورش منتظر اعلام نتایج بررسی‌های قضایی

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به پرونده تخلفات مطرح‌شده در یکی از مدارس، اعلام کرد: مدیر مدرسه در بازداشت است و وزارتخانه منتظر اعلام دقیق نتایج بررسی‌های دستگاه قضایی خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموز ذی‌نفع اصلی و هدف محوری آموزش‌وپرورش است، گفت: پس از مشخص‌شدن نتایج بررسی‌های قضایی، این وزارتخانه نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام خواهد کرد.

سخنگوی آموزش‌وپرورش همچنین درباره اظهارات مطرح‌شده از سوی یکی از مسئولان سازمان بهزیستی مبنی بر ممانعت آموزش‌وپرورش از ارائه خدمات حمایتی، گفت: از همکاران حوزه پرورشی خواسته شده مستندات این اظهارات را دریافت و بررسی کنند تا مشخص شود این ادعا بر اساس چه مکاتبات و شواهدی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به تحقق اهداف تربیتی نیست، افزود: بخش‌های مختلف نظام حکمرانی باید در این زمینه همکاری کنند و وزارتخانه نیز آماده بررسی و راستی‌آزمایی مستندات سازمان بهزیستی است.



سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنانش درباره تغییرات صورت‌گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر به رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: گزارش‌دهی پیوسته به رسانه‌ها موجب تقویت نهاد‌ها می‌شود؛ حتی اگر محتوای گزارش‌ها همیشه مثبت نباشد.

وی همچنین از افزایش اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: با رویکرد جدید، تلاش می‌شود ارتباط رسانه‌ای صندوق تقویت شود و نشست‌های خبری و اطلاع‌رسانی منظم‌تری برگزار شود.



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