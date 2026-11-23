جشنواره صالحین بسیج استان قم با ارزیابی تربیتی بیش از ۵۰۰ پایگاه مقاومت و تجلیل از برگزیدگان این شبکه در چهار سطح با هدف تقویت حلقه‌های تربیتی مساجد و پرورش نسل مؤمن، آگاه و نقش‌آفرین در جامعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر جشنواره صالحین استان قم در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: فرایند برگزاری جشنواره طی یک سال و با ارزیابی تربیتی بیش از ۵۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در استان آغاز شد و پس از طی مراحل داوری سه‌لایه و صحت‌سنجی، به مرحله تجلیل از برگزیدگان رسید.

حجت‌الاسلام محمد ایزدی افزود: در این جشنواره از ۲۳ پایگاه در چهار سطح پایه، پیشرفته، پیشران و شایسته تقدیر تجلیل می‌شود و این حرکت با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت‌های تربیتی مساجد و استمرار فرایند‌های آموزشی، گفتمانی و ارزیابی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های برتر گفت: معارف قرآن و اهل بیت (ع)، اندیشه‌های مقام معظم رهبری، نوآوری‌های تربیتی، شبکه‌سازی و انسجام گروه‌های تربیتی و حرکت‌های نقش‌آفرین محله‌محور از جمله شاخص‌های انتخاب برگزیدگان بوده است.

دبیر جشنواره صالحین استان قم با بیان اینکه این استان از شبکه گسترده‌ای از حلقه‌های صالحین برخوردار است، افزود: در هر پایگاه مقاومت دست‌کم سه حلقه تربیتی فعال است و برخی پایگاه‌ها با ۱۰ تا ۳۰ حلقه، ظرفیت قابل توجهی در تربیت نوجوانان و جوانان دارند.