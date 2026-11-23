به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شهرستان تربت حیدریه به عنوان قطب اصلی تولید، در مراحل پایانی برداشت قرار دارد و بخش عمده‌ای از محصول آن برداشت شده است. سایر شهرستان‌های استان از جمله نیشابور، قوچان وسبزوار نیز در مراحل مختلف برداشت قرار دارند؛ به‌طوری که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت برداشت در این مناطق باقی مانده است.

علی‌اصغر امانیان بیان کرد: روند قیمت‌گذاری زعفران در بازار تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی از جمله ارزش دلار و تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گل زعفران بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پایان گفت: فصل برداشت زعفران در استان به طور معمول تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود تا پایان این بازه زمانی، کل محصول برداشت شده در سطح استان جمع‌آوری و به طور کامل روانه بازار‌های داخلی و خارجی شود.