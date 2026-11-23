به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سردار علی ندرخانی گفت‌: در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۲ محل نگهداری دستگاه‌های ماینر را در اطراف شهرستان بجنورد شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از یک واحد مسکونی ۲ دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد ریال و در بازرسی از یک باغ ۱۴ دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف کردند، افزود: دستگاه‌های کشف‌شده در مجموع ۱۰ میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه متخلفان در محل باغ با حفر کوه، مخفیگاهی ماهرانه برای نگهداری دستگاه‌ها ایجاد کرده بودند، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.