جان باختن یکی از مهاجمان به نیروهای پلیس مشهد در بیمارستان
یکی از مهاجمان حادثه حمله به پلیس در مشهد، در بیمارستان جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی؛ فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: در حادثه حمله دو شرور با سلاح سرد به سه مامور پلیس که شب گذشته در خیابان امامت مشهد رخ داد، دو شرور به ضرب گلوله پلیس متوقف و روانه بیمارستان شدند که یکی از آنها جان باخت.
سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده با اشاره به اینکه هیچ شهروندی در جریان تیراندازی پلیس به اشرار مجروح نشده است افزود: سه مامور پلیس حادثه دیده نیز در بیمارستان بستری هستند .