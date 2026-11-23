مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با بیان اینکه دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی با مشارکت مردم محقق می‌شود، گفت: ۱۰ آذر آخرین مهلت شرکت در رویداد «تجارب موفق شورا‌های پیشرفت محله» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناهید پرویزپور با اشاره به رویداد «تجارب شورا‌های پیشرفت محله» گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی، معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ابتکارات مردمی در مسیر توسعه محلات، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان است.

وی، شعار این رویداد را «ایران از محله آغاز می‌شود» نامید و افزود: مهلت ثبت و ارسال آثار و تجربه‌های موفق تا دهم آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و مراسم پایانی و معرفی تجربه‌های برتر نیمه نخست دی‌ماه امسال برگزار خواهد شد.

پرویزپور با اشاره به اینکه این رویداد به همت سازمان امور اجتماعی و با همکاری دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود، گفت: تجربه‌های ارسالی پس از بررسی و ارزیابی توسط هیات داوری، انتخاب و در مراسم ملی از آنها قدردانی خواهد شد.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت تجربه‌های خود به پایگاه اینترنتی رویداد به نشانی http://roydadmahalle.ir مراجعه کنند.

به گفته پرویزپور، تجربه‌های موفق محله‌محور لرستان با مشارکت گسترده فعالان اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی استان، در این رویداد ملی معرفی و زمینه بهره‌گیری از آنها در مسیر توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی محلات کشور فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت تداوم و تقویت طرح محله‌محوری دولت اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، شناسایی و مستندسازی تجربه‌های موفقی است که با ابتکار و مشارکت شهروندان، شورا‌های پیشرفت محله، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی در مناطق شهری و روستایی به اجرا درآمده‌اند تا زمینه انتقال این تجربیات و تبدیل آنها به الگو‌های اثربخش در سایر محلات کشور فراهم شود.

پرویزپور، سه محور اصلی این رویداد را تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: بدون حضور و مشارکت فعال مردم، دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی و ایجاد تغییرات ماندگار در محلات امکان‌پذیر نخواهد بود که بر این اساس شورا‌های پیشرفت محله و تشکل‌های مردمی می‌توانند با شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارائه راهکار‌های متناسب با شرایط بومی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت اجتماعی محلات ایفا کنند.

وی با دعوت از اعضای شورا‌های پیشرفت محله، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، فعالان اجتماعی، شهروندان شهری و روستایی و دستگاه‌های اجرایی فعال در محلات استان برای حضور در این رویداد ملی عنوان کرد: باید تجربه‌های ارزشمند و اقدامات موفقی که با تکیه بر مشارکت مردم در محلات شهری و روستایی استان شکل گرفته‌اند، شناسایی، ثبت و برای معرفی در سطح ملی ارسال شوند.