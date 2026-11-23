مدرس تخصصی و بین‌المللی زخم و استومی، آموزش بیمار و خانواده را از مهم‌ترین ارکان پیشگیری و مراقبت از زخم دانست.

ضرورت افزایش آگاهی و آموزش مردم در خودمراقبتی و پیشگیری از زخم‌ها

ضرورت افزایش آگاهی و آموزش مردم در خودمراقبتی و پیشگیری از زخم‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دکتر قاسم حاجیلو گفت: بهترین راهکار، پیشگیری از ایجاد زخم است و مراقبت درست از بیمار در منزل می‌تواند در کاهش خطر بروز زخم نقش مؤثری داشته باشد.

بیماران کم‌تحرک یا افرادی که برای جابه‌جایی و تغییر وضعیت به کمک نیاز دارند، باید به‌طور منظم تغییر وضعیت داده شوند. استفاده از تشک مواج نیز می‌تواند به کاهش فشار واردشده به نقاط حساس بدن کمک کند.

حفظ رطوبت پوست، پیشگیری از خشکی و کم‌آبی بدن، توجه به تغذیه بیمار و مراقبت از نواحی مستعد تعریق از نکات مهم در مراقبت‌های خانگی است. همچنین نقاطی مانند پشت سر، ناحیه نشیمنگاه و پاشنه‌ها باید به‌طور منظم بررسی شوند.

آشنایی خانواده‌ها با اصول خودمراقبتی، به‌ویژه برای بیمارانی که توانایی مراقبت از خود را ندارند، می‌تواند به کاهش بروز زخم‌های فشاری کمک کند.

در زخم‌های پیشرفته، به‌خصوص زمانی که بافت‌های عمقی یا استخوان درگیر شده‌اند، باید از مشاوران و متخصصان زخم کمک گرفت؛ زیرا مداخلات خودسرانه می‌تواند خطر عفونت و عوارض جدی را افزایش دهد.

کنترل قند خون، رعایت بهداشت پا و مصرف منظم دارو‌ها در روند درمان زخم‌های دیابتی اهمیت دارد و موفقیت درمان، علاوه بر تلاش درمانگر، به همکاری بیمار و خانواده نیز وابسته است.