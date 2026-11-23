جشنواره استانی مصباح‌الهدی با محوریت سیره عملی و اخلاقی امام رضا (ع) و با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش مازندران گفت: جشنواره مصباح‌الهدی با محوریت ترویج سیره عملی و اخلاقی حضرت امام رضا (ع) در ۲۰ رشته و در بخش‌های علمی‌پژوهشی، آوایی و هنری با تجلیل از ۱۱۰ نفر از برگزیدگان این جشنواره پایان یافت.

خووران با بیان اینکه ۴ هزار و ۱۸۰ اثر به دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شده بود، افزود: شهرستان قائم‌شهر با ارسال یک‌هزار و ۲۵۶ اثر، بابل با ۵۷۷ اثر و نوشهر با ۳۷۶ اثر، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از نظر میزان مشارکت به خود اختصاص دادند.

او ادامه داد: از نظر کسب رتبه‌های برتر جشنواره، شهرستان نکا در جایگاه نخست قرار گرفت و شهرستان‌های نوشهر و بابل به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش مازندران گفت: جشنواره استانی مصباح‌الهدی سال آینده با محوریت سیره عملی و اخلاقی امام حسن مجتبی (ع) و به میزبانی شهرستان نکا برگزار می‌شود.