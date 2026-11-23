یک واحد نانوایی در شهرستان زارچ استان یزد به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، رعایت نکردن ساعات پخت و عرضه خارج از ضوابط آرد، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یک واحد نانوایی در شهرستان زارچ به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، رعایت نکردن ساعات پخت و عرضه خارج از ضوابط آرد، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مهر وموم شد. این واحد نانوایی پس از بازرسی‌های میدانی و احراز تخلفات صنفی، با دستور مقام قضایی مهر وموم شد.

رعایت نکردن ساعات تعیین‌شده پخت، تعطیلی غیرمجاز، کم‌فروشی و فروش آرد خارج از ضوابط، از جمله تخلفات احرازشده در این واحد نانوایی اعلام شده است.

پرویزی فرماندار زارچ، با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان حوزه آرد و نان، اظهار کرد: با هرگونه تخلف و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: نظارت و بازرسی از واحد‌های نانوایی و همچنین رسیدگی به گزارش‌ها و مطالبات مردمی با جدیت ادامه خواهد داشت.