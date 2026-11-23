مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نبود متولی مشخص برای مقابله با گونه‌های بیگانه مهاجم در کشور، بر ضرورت تدوین چارچوب قانونی و تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نجیمی در دومین جلسه تدوین آیین‌نامه اجرایی شناسایی، کنترل و مدیریت گونه‌های بیگانه مهاجم گفت: در حال حاضر متولی مشخصی با شرح وظایف دقیق و مبنای قانونی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با این گونه‌ها در کشور وجود ندارد و همین مسئله موجب شده اقدامات در این حوزه به‌صورت موردی و بر اساس رویه‌های نامشخص انجام شود.

وی گونه‌های بیگانه مهاجم را از مهم‌ترین تهدید‌های تنوع زیستی کشور دانست و افزود: این گونه‌ها پس از تخریب زیستگاه، دومین عامل تهدیدکننده پایداری زیست بوم ها به شمار می‌روند و علاوه بر تنوع زیستی، اقتصاد و سلامت عمومی را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌کنند.

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهداف تدوین این آیین‌نامه گفت: تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول در شناسایی، پایش و هشدار سریع، پیشگیری از ورود و استقرار گونه‌های مهاجم، کنترل و ریشه‌کنی جمعیت آنها و بازسازی زیستگاه‌های آسیب‌دیده از محور‌های اصلی این آیین‌نامه است.

نجیمی افزود: در دومین جلسه تدوین این آیین‌نامه، کارشناسان معاونت‌ها و دفاتر سازمان حفاظت محیط زیست دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی خود را درباره سرفصل‌ها و سازوکار‌های اجرایی مطرح کردند و مقرر شد بررسی مواد پیشنهادی در نشست‌های بعدی ادامه یابد.