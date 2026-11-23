سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ذخایر پروتئینی استان، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی ۳۳۰۰ تن گوشت مرغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی، گفت: در سال جاری، علاوه بر خرید ۳۳۰۰ تن مرغ، یک‌هزار تن مرغ منجمد نیز با نرخ مصوب در بازار توزیع شده است.

مصطفی زاهد، با اشاره به اقدامات گسترده در حمایت از تولید، افزود: در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تن نهاده دامی (شامل ذرت، سویا و جو) در استان توزیع شده است.

وی همچنین تأکید کرد: تأمین پایدار نهاده‌ها و تنظیم بازار محصولات پروتئینی، از اولویت‌های اصلی سازمان جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در استان بوده است.