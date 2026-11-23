محمدجواد مهرور و امیرمحمد محمدی، دو ورزشکار استان فارس، در هشتمین دوره مسابقات بوکس شطرنج قهرمانی جهان در استانبول ترکیه با درخشش مقابل حریفان، نشان برنز را برای ایران به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدجواد مهرور و امیرمحمد محمدی، دو ورزشکار استان فارس، در هشتمین دوره مسابقات بوکس شطرنج قهرمانی جهان در استانبول ترکیه با درخشش در برابر حریفان، نشان برنز را برای ایران به ارمغان آوردند.

امیرمحمد محمدی در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم و محمدجواد مهرور در وزن منفی ۶۹ کیلوگرم نشان برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

تیم منتخب بوکس شطرنج ایران در این رقابت‌ها که با حضور ۲۷ کشور از سراسر جهان برگزار شد، با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود پایان داد.