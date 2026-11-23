رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به دستاورد‌های این قرارگاه در اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و نفت و انرژی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با تکیه بر توان متخصصان داخلی، ریل‌گذاری تازه‌ای در اجرای طرح‌های بزرگ کشور انجام داده و توانمندی مهندسی ایرانی را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در بازدید از بخش‌های مختلف این قرارگاه، دستاورد‌ها و توانمندی‌های آن را در حوزه‌های عمرانی، نفت و انرژی، راه و راه‌آهن، سدسازی، انتقال آب، نرم‌افزاری، زیرساختی را ارزشمند، امیدبخش و ثروت‌آفرین برای کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ و ثبت رکورد‌های جدید در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: این قرارگاه با اجرای پروژه‌های بزرگ، ریل‌گذاری تازه‌ای در فعالیت‌های فنی و پروژه‌های عمرانی کشور به یادگار گذاشته و به همه نشان داده است که می‌توان با اتکا به توان داخلی، مهندسان و تکنسین‌ها و‌کرگران ایرانی، کار‌های بزرگ انجام داد، کشور را اداره کرد و از همه مزیت‌های کشور بهره برد.

سرلشکر عبداللهی بیان کرد: خبر‌هایی که در جریان این بازدید به آنها رسیدم، بسیار خوشحال‌کننده و امیدبخش بود و به همه دست‌اندرکاران این مجموعه خدا قوت می‌گویم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با اشاره به ظرفیت‌های پنهان کشور اظهار کرد: این ثروت‌های پنهان که در طول سالیان گذشته، از قبل از انقلاب تا امروز، نتوانسته بودیم از آنها استفاده کنیم، به همت قرارگاه سازندگی به فعلیت درآمده‌اند و بسیار ارزشمند هستند؛ چراکه این مجموعه توانسته است این ظرفیت‌ها را به ثروت تبدیل کند.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه منابع و ظرفیت‌های طبیعی کشور، ثروتی دائمی محسوب می‌شوند، گفت: وقتی از ثروتمند بودن کشور صحبت می‌شود، منظور منابعی است که در اختیار داریم؛ برای مثال، آب‌های پشت سدها، میزان آبی که مهار کرده‌ایم و تعداد سد‌هایی که ساخته شده است، همه ثروت‌های دائمی کشور هستند.

وی ادامه داد: وقتی زمین زیر کشت می‌رود، این ظرفیت در طول ده‌ها سال و حتی صد‌ها سال موجب ایجاد ثروت می‌شود و کشاورزان از آن بهره‌مند می‌شوند. همچنین حمل‌ونقل آسان‌تر و سریع‌تر می‌شود، همه‌چیز در دسترس همگان قرار می‌گیرد و حتی دورترین نقاط کشور از این امکانات بهره‌مند می‌شوند.

سرلشکر عبداللهی افزود: موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که هم ثروت‌آفرین هستند، هم خوشحال‌کننده، هم الگوبخش و هم روحیه‌بخش. طرح‌هایی که امروز تصاویر آنها را دیدیم، خود این تصاویر دلگرم‌کننده هستند و خداوند را از این بابت شاکر هستیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء از فرماندهی قرارگاه سازندگی، مدیران عالی، کارشناسان مهندسی و همه دست‌اندرکاران، از کارگران گرفته تا کارمندان، قدردانی کرد و گفت: باید آمادگی این را داشته باشیم که بتوانیم پروژه‌های بزرگ را با فناوری و مهندسی ایرانی، در جای‌جای کشور و حتی بیرون از مرز‌ها برابر درخواست کشور‌ها و بیش از گذشته، اجرا کنیم.