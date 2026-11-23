نماینده مجلس شورای اسلامی با بازدید از طرح‌های عمرانی بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، خواستار تعیین تکلیف فوری طرح هایی شد که نزدیک به دو دهه در انتظار تکمیل مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح هایی عمرانی بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر که سال‌هاست با مشکلاتی جدی در اجرا مواجه شده‌اند، مورد بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این بازدید، نماینده مجلس با ابراز تأسف از روند پیشرفت بسیار کند و معطلی طرح‌هایی که بیش از ۱۹ سال است تعیین تکلیف نشده‌اند، بر لزوم شناسایی موانع اجرایی و تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل سریع این پروژه‌ها تأکید کرد.