عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، از انتشار کتاب «حقوق شهروندی و مشارکت‌های اجتماعی» با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و سازوکار‌های مشارکت اجتماعی در نظام‌های حقوقی ایران و کشور‌های منتخب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حامد رستمی نجف‌آبادی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تهران و وکیل پایه یک دادگستری، با اعلام این خبر اظهار کرد: کتاب «حقوق شهروندی و مشارکت‌های اجتماعی» تألیف اینجانب و با همکاری سید هانی بابایی، از دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی، توسط انتشارات طیبین تهران منتشر و به جامعه حقوقی کشور عرضه شده است.

وی با اشاره به اهداف تألیف این کتاب گفت: این اثر با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی و همچنین بررسی میزان نهادینه‌سازی سازوکار‌های مشارکت در نظام‌های حقوقی و کشور‌های منتخب تدوین شده است.

رستمی نجف‌آبادی مشارکت اجتماعی را از ارکان حکمرانی مطلوب و شاخص‌های توسعه سیاسی و حقوقی دانست و افزود: مشارکت اجتماعی به افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام‌های حقوقی کمک می‌کند.

وی گفت: تحقق مؤثر حقوق مشارکتی به سه عامل نهادینه‌سازی حقوق در ساختار اجرایی، شفافیت اطلاعاتی و آگاهی حقوقی شهروندان وابسته است. تقویت این عوامل، مشارکت اجتماعی را افزایش داده و فاصله میان قانون و عمل را کاهش می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی با تأکید بر اهمیت حقوق شهروندی تصریح کرد: در دنیای امروز، حقوق شهروندی را می‌توان معیاری برای سنجش توسعه‌یافتگی جوامع دانست؛ چراکه جوامعی که به حقوق شهروندان احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. مشارکت اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد تحقق این حقوق، نقش اساسی در توسعه دموکراسی و جامعه مدنی ایفا می‌کند.

وی درباره ساختار کتاب توضیح داد: این اثر در سه فصل تدوین شده است. فصل نخست به مفاهیم بنیادین و تحول تاریخی حقوق شهروندی می‌پردازد؛ در فصل دوم، جایگاه مشارکت اجتماعی در نظام حقوقی ایران بررسی می‌شود و فصل سوم به بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی در کشور‌های منتخب اروپایی، آمریکا، کانادا و کشور‌های عربی اختصاص دارد. این کتاب در پایان با ارائه پیشنهاد‌های کاربردی خاتمه می‌یابد.

رستمی نجف‌آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد این کتاب مورد استفاده جامعه حقوقی کشور، کنشگران اجتماعی، سازمان‌ها و نهاد‌های مردم‌نهاد و همچنین نهاد‌های دولتی و غیردولتی قرار گیرد و گامی در جهت ارتقای حقوق شهروندی و تقویت مشارکت اجتماعی در جامعه باشد.