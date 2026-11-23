به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۳۶۶ هزار و ۲۳۸ تن محصول شامل ۱۹۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۳۰ هزار تن لوب کات، ۲۲ هزار و ۹۴۳ تن مواد پلیمری، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۶ هزار و ۷۹۵ تن روغن در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش هم میزبان عرضه ۱۲۳ هزار و ۱۷۹ تن محصول شامل ۱۰۴ هزار و ۳۶۸ تن سیمان، ۱۰ هزار تن کلینکر، ۸ هزار و ۷۸۵ تن قیر و ۲۶ تن عایق رطوبتی است.

در تالار صنعتی و معدنی هم ۱۱۷ هزار و ۴۰ تن محصول شامل ۱۱۲ هزار و ۸۷۵ تن فولاد، ۲ هزار و ۶۹۵ تن مس و یک هزار و ۴۷۰ تن تیشو روی میز فروش می‌رود.

۴ هزار و ۵۹۷ تن محصول هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.