به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته ( در بازه ۳۰ آبان تا ۱ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



وجود اختلاف در هیئت دولت

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار جعلی به اطلاع می‌رساند هیچ اختلاف نظری بین رئیس‌جمهور و معاون اول وجود ندارد.



صف کامیون‌های ایرانی در مرزهای آسیای مرکزی

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درباره تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌های ایرانی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۲۰ نوامبر فقط ۱۰۰ کامیون در گذرگاه قزاقستان و ازبکستان در انتظار عبور بودند.



برقراری مجدد هزینه‌های روادید میان دو کشور عراق و ایران

سفیر جمهوری عراق در تهران با تکذیب شایعات مربوط به برقراری مجدد هزینه های صدور روادید میان ایران و عراق اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای ازسرگیری دریافت هزینه ها و عوارض روادید میان دو کشور اتخاذ نشده است.



ادعاهای رژیم سعودی درباره خطر یمن برای منطقه مکه مکرمه

سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ادعاهای عربستان سعودی درباره وجود تهدید برای منطقه مکه مکرمه از سوی یمن را «دروغی آشکار» خواند و تأکید کرد که خطر واقعی برای این مکان مقدس تنها از سوی رژیم جنایتکار آل‌سعود متوجه آن است.



انتخاب محمدرضا ساکت به عنوان دبیرکلی فدراسیون فوتبال

محمدرضا ساکت خبر انتخاب خود به‌عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد و گفت: به دلیل مسئولیتش در کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، حضور در این سمت صحت ندارد.

