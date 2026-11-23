امسال در ۶ روستای شهرستان فریدونشهر طرح بهسازی و آبرسانی از محل اعتبارات ارزش افزوده اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمرانی فرمانداری شهرستان فریدونشهر گفت: این طرح‌ها از محل اعتبارات ارزش افزوده ویژه روستا‌های غیرمصوب، با بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال هزینه اجرا شد.

ابراهیم اصلانی افزود: همچنین امسال در ۲۲ روستای مصوب شهرستان فریدونشهر بیش از ۷۶۰ میلیارد ریال طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای روستا اجراشد.

وی برخوردار نبودن از گاز خانگی، فرسودگی شبکه آبرسانی و نبود آنتن دهی تلفن همراه را از عمده مشکلات اهالی روستای دربند عنوان کرد و گفت: تغییر طرح کالبدی روستای دربند با بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.